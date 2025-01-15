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15 января 2025, 12:09

Под Херсоном обесточены несколько населенных пунктов

15 января 2025, 12:09
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Из-за российских обстрелов несколько населенных пунктов Херсонской области остались без электроэнергии

Об этом в Telegram сообщил начальник Херсонской городской военной администрации (МВА) Роман Марочко, передает RegioNews .

По словам главы МВА, по состоянию на 9:30 15 января была обесточена часть Херсонской общины. В частности, полностью без электроснабжения остались поселки под Херсоном – Зеленовка, Приднепровское, Молодежное, Инженерное.

"Специалисты изучают объемы повреждений и приступят к аварийно-восстановительным работам при благоприятной ситуации безопасности. О заживлении населенных пунктов мы будем сообщать дополнительно", - рассказал Марочко.

Напомним, вчера, 14 января, российские войска совершили очередную атаку против гражданских жителей Херсонской области. Оккупанты запустили дрон в одну из квартир многоэтажки в пригороде областного центра. В результате атаки возник пожар, огонь быстро охватил помещение.

Днем ранее, 13 января, российские войска атаковали более 30 населенных пунктов Херсонщины .

В результате вражеских обстрелов девять мирных жителей получили ранения.

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