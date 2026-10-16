Россияне ударили по Запорожью с РСЗО: ранена женщина

Фото: ГСЧС Запорожье

В Запорожье в результате российского удара по реактивным системам залпового огня травмировалась женщина

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Взрывная волна и обломки повредили расположенные рядом здания и гаражи. Один из двухэтажных домов претерпел частичное разрушение.

На месте удара спасатели обследовали территорию, чтобы найти возможных пострадавших и оказать им помощь.

К ликвидации последствий обстрела были привлечены все соответствующие экстренные службы.

По данным Совета обороны Запорожской области, за сутки оккупанты нанесли 669 ударов по 48 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 78 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 16 октября РФ атаковала Украину 149 ударными БПЛА типа Shahed (108 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание 27 средств воздушного нападения противника на 24 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 14 локациях.