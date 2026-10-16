В Ровенской области мужчину приговорили к 7 годам и 1 месяцу заключения за грабеж

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Житель Вараша в Ровенской области приговорен к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы за грабеж. После ремонтных работ в квартире мужчина избил хозяина и похитил из его сумки 5 тысяч гривен

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

По данным полиции Ровенской области, инцидент произошел в сентябре 2025 года. Мужчина выполнил ремонтные работы в квартире 38-летнего жителя Вараша, предварительно согласившись помочь бесплатно.

Однако после завершения работ он потребовал оплату. Когда хозяин отказался платить, мужчина избил его, а перед выходом из квартиры похитил из сумки 5 тысяч гривен.

Оперативники разыскали нападающего через несколько часов на одной из улиц города. Следователь задержал его и сообщил о подозрении. На время досудебного расследования суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

После завершения досудебного расследования материалы уголовного производства были переданы в суд. Недавно суд вынес приговор – 7 лет и 1 месяц лишения свободы.

Приговор еще не вступил в законную силу. Его можно обжаловать в течение 30 дней.

Напомним, что в Харькове правоохранители сообщили о подозрении 52-летнему местному жителю, который, по данным следствия, ограбил 19-летнюю девушку. Муж выхватил из ее рук мобильный телефон iPhone и скрылся, несмотря на требование вернуть имущество.