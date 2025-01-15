Під Херсоном знуструмлено кілька населених пунктів

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Через російські обстріли кілька населених пунктів Херсонської області залишилися без електроенергії

Про це в в Telegram повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації (МВА) Роман Марочко, передає RegioNews.

За словами голови МВА, станом на 9:3015 січня була знеструмлена частина Херсонської громади. Зокрема, повністю без електропостачання залишилися селища під Херсоном – Зеленівка, Наддніпрянське, Молодіжне, Інженерне.

"Фахівці вивчають обсяги пошкоджень і приступлять до аварійно-відновлювальних робіт за сприятливої безпекової ситуації. Про заживлення населених пунктів ми повідомлятимемо додатково", – розповів Марочко.

Нагадаємо, вчора, 14 січня, російські війська здійснили чергову атаку проти цивільних жителів Херсонської області. Окупанти запустили дрон в одну з квартир багатоповерхівки у передмісті обласного центру. Внаслідок атаки виникла пожежа, вогонь швидко охопив помешкання.

За день до цього, 13 січня, російські війська атакували понад 30 населених пунктів Херсонщини.

Внаслідок ворожих обстрілів дев'ятеро мирних мешканців дістали поранення.