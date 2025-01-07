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07 января 2025, 17:18

Обстрелы в Херсонской области: двое погибших и почти два десятка раненых

07 января 2025, 17:18
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фото: МВД Украины
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За сутки в Херсонской области от обстрелов российских окупантов погибли два человека и 19 получили ранения

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины, информирует RegioNews .

По информации ведомства, среди раненых – трое сотрудников полиции.

В частности, российские военные ударили FPV-дроном по служебному автомобилю полиции возле Комышан. В результате атаки двое херсонских полицейских получили контузии. Транспортное средство получило значительные повреждения.

Еще один работник херсонской полиции был ранен вблизи Приднепровского. 35-летний правоохранитель пострадал в результате сброса взрывчатки с беспилотника.

В полиции добавили, что враг атаковал с артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня и БПЛА населенные пункты Херсонского, Бериславского и Каховского районов.

Напомним, из-за атаки дрона на маршрутку в Шуменском микрорайоне Херсона погиб 50-летний мужчина и восемь человек пострадали .

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