Из-за российских обстрелов пострадали 9 жителей Херсонщины
За прошедшие сутки, 13 января, российские войска атаковали более 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов девять мирных жителей получили ранения
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались: Херсон, Антоновка, Новоберислав, Берислав, Белозерка, Станислав, Широкая Балка, Александровка, Софиевка, Змиевка, Садовое, Приднепровское, Разлив, Молодежное, Новорайск, Заможное, Осокоровка, Камышаны, Бургунка, Инженерное, Ивановка, Новотягинка, Монастырское, Михайловка, Дудчаны, Качкаровка, Казацкое, Кизомис, Львово, Ольговка, Гавриловка, Токаревка, Тягинка и Понятовка.
"Из-за российской агрессии 9 человек получили ранения", — говорится в сообщении.
Захватчики били по социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Оккупанты повредили многоэтажку и семь частных домов. Также россияне изуродовали хозяйственные постройки и частные автомобили.
Напомним, 13 января в пригороде Херсона из-за вражеских обстрелов пострадали мирные жители.