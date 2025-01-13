Россияне атаковали окрестности Херсона: пострадали гражданские

иллюстративное фото: Нацполиция

Сегодня днем, 13 января, оккупационные войска атаковали поселок Камышаны Херсонского района. В пригороде Херсона из-за вражеских обстрелов пострадали мирные жители

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает RegioNews.

Известно, что захватчики ударили по Камышанам около 15.30.

"В результате этого контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму получила 57-летняя женщина. Она доставлена в больницу. Медики оказывают пострадавшей необходимую помощь", – говорится в сообщении.

Роман Мрочко добавил, около 12:00 из-за атаки дрона на Антоновку ранения получил 55-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Напомним, 13 января российские войска ударили БпЛА по поселку Антоновка Херсонского района. В результате атаки дрона пострадала 42-летняя женщина.