"Бони и Клайд" для ухилянтов: в Одесской области супруги устроили "туры за границу"

Фото: Госпогранслужба

В Одесской области правоохранители разоблачили мужа и жену. Они пытались незаконно переправить мужчину через приднестровский сегмент украинско-молдавской границы

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Житель Одесской области лично доставлял "клиентов" к границе. Чтобы его не увидели пограничники, впереди ехала его жена и проверяла маршрут. Искали они клиентов в мессенджере. За "помощь" в незаконном пересечении границы они просили 5 тысяч долларов.

"Каждому из супругов сообщено о подозрении в совершении ими преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 332 УК Украины. Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога более чем в 133 тыс. гривен, жене - круглосуточный домашний арест", - говорят пограничников.

Напомним, ранее в Сумской области получили подозрения двое адвокатов и двое судей. Оказалось, они занимались схемой с фиктивными решениями по уклонению от мобилизации.