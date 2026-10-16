Во Львовской области грузовик насмерть сбил мужчину

Фото: Национальная полиция

Авария произошла 15 октября около 15:15 между селами Дешичи и Чижки Самборского района. К сожалению, погиб человек

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

47-летний водитель грузовика DAF наехал на 39-летнего мужчину. В результате аварии пешеход от полученных травм погиб на месте. Правоохранители начали расследование.

Водителю может грозить лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Напомним, в Одесской области работник ТЦК наехал на 2,5-летнего мальчика и скрылся. Авария произошла 3 сентября. По данным полиции, мальчик отошел от отца, с которым стоял на дороге, после чего на него наехал автомобиль. После ДТП водитель уехал с места происшествия.