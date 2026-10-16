Присвоение коммунальной недвижимости в Одессе: эксдепутата экстрадировали из Румынии

Фото: Одесская областная прокуратура

В Украину экстрадировали бывшего депутата Одесского городского совета, подозреваемого в организации группы, незаконно завладевшей коммунальной недвижимостью в Одессе. По данным следствия, ущерб общине превышает 11 млн грн

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура, передает RegioNews .

В 2011-2019 годах подозреваемый, по версии следствия, организовал преступную группу, участники которой с помощью поддельных документов присваивали недвижимость в центре Одессы. Среди объектов, которыми они незаконно завладели, – нежилые помещения, чердаки, квартиры, подвал и земельный участок.

Бывший депутат скрывался от следствия, из-за чего его объявили в розыск. Впоследствии мужчину задержали в Румынии и экстрадировали в Украину.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 600 тыс. грн. Прокуратура будет оспаривать это решение и будет настаивать на увеличении залога до 11 млн. грн.

Обвинительный акт относительно трех других участников группы рассматривает суд.

Напомним, чиновника КГГА будут судить за недостоверное декларирование . Он "забыл" показать имущество на 22 миллиона гривен. В частности, чиновник купил автомобиль Infiniti FX37S стоимостью 440 тысяч гривен, Mersedes Benz GL500 стоимостью 600 тысяч гривен, а также другое имущество.