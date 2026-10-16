В Карпатах из-за непогоды спасали четырех туристов
В Карпатах горные спасатели помогли четырем туристам, которые из-за ухудшения погодных условий оказались в сложной ситуации между горами Брескул и Пожижевска
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
Сообщение о туристах поступило 16 октября в 02:00. Группа нуждалась в помощи из-за ухудшения погоды и истощения одной из участниц, 2004 года рождения.
Несмотря на отсутствие связи с путешественниками, спасателям удалось установить их местонахождение. На помощь отправились горные спасатели из Ворохты.
Специалисты добрались до туристов и сопровождали всех четырех в учебно-спортивную базу "Заросляк".
В связи с усложнением погодных условий спасатели призывают туристов ответственно планировать походы в горы. Осенью снег, низкая температура, сильный ветер и ограниченная видимость повышают риск переохлаждения и потери ориентировки.
Перед путешествием рекомендуют:
- проверять прогноз погоды,
- выбирать маршрут в соответствии с физической подготовкой участников,
- брать теплую водонепроницаемую одежду,
- соответствующая обувь, фонарик, запас пищи и воды,
- заряженный телефон и павербанк.
Напомним, 23 августа во время спуска из Говерлы по синему туристическому маршруту в урочище Заросляк травмировалась 31-летняя туристка из Киевской области.