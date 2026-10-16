Бывший министр обороны Михаил Федоров будет преподавать в УКУ

Фото: УКУ

Об этом сообщили в университете в пятницу, 16 октября, передает RegioNews.

Федоров преподает курс "Архитектура государственных политик" для студентов магистерской программы "Публичное управление и администрирование".

"Моя цель – показать вам, что государственное управление – это уникальная работа, к которой нужно относиться очень ответственно. Потому что от ваших решений зависит жизнь миллионов людей", – отметил Михаил Федоров во время встречи со студентами.

В УКУ отмечают, что сочетание академических знаний с практическим опытом является важной составляющей обучения в Школе публичного управления.

Напомним, Михаил Федоров возглавлял Министерство обороны Украины с 14 января по 16 июля 2026 года. После увольнения он отказался от других должностей, предложенных президентом Владимиром Зеленским.

В августе 2026 года Федоров согласился на должность советника министра обороны Италии Гвидо Крозетто. Он отметил, что помогать Италии развивать технологии современной войны.