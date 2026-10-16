Российский дрон атаковал гражданское предприятие в Харькове: четверо пострадавших
В Немышлянском районе Харькова в результате российской атаки беспилотника на территорию гражданского предприятия пострадали четыре человека. Из-за попадания в производственно-складское здание произошло разрушение и возник пожар
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .
Горели конструктивные элементы крыши строения.
К ликвидации последствий удара были привлечены подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Информация о состоянии пострадавших в настоящее время не уточняется
Напомним, утром 16 октября российские войска совершили атаку беспилотниками на Харьков . Ранее сообщалось о двух погибших и 16 пострадавших .
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