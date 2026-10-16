00:55  16 октября
Известная украинская журналистка потеряла брата: ему было всего 29
01:55  16 октября
Экс "ВИА Гра" показала, как дрон сбивали прямо рядом с ее домом
08:22  16 октября
На Закарпатье священника задержали после стрельбы: двое погибших
UA | RU
UA | RU
16 октября 2026, 08:22

На Закарпатье священника задержали после стрельбы: двое погибших

16 октября 2026, 08:22
Читайте також українською мовою
Фото: Прокуратура Украины
Читайте також
українською мовою

В поселке Вышково Хустского района в Закарпатье мужчина открыл стрельбу по прохожим. В результате нападения два человека погибли, еще трое пострадали. Полицейские оперативно задержали подозреваемого

Об этом сообщили в Закарпатской областной прокуратуре, передает RegioNews.

Сообщение о стрельбе поступило в полицию 15 октября около 16:00. По предварительным данным, мужчина шел по центральной улице поселка и стрелял в прохожих.

Погибли двое местных жителей в возрасте 62 и 64 лет. Еще трое пострадавших находятся в больнице, где им оказывается медицинская помощь.

Для розыска вооруженного мужчины правоохранители ввели специальную полицейскую операцию "Гром". Подозреваемый был задержан за считанные минуты. Им оказался 45-летний местный житель, по данным прокуратуры, являющийся священнослужителем УПЦ Московского патриархата.

Мужчину задержали. Пока с ним проводят неотложные следственные действия.

Уголовное производство было открыто по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство двух или более человек, а также по ч. 2 ст. 15 и п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины – оконченное покушение на такое убийство.

Обстоятельства стрельбы устанавливают.

Напомним, в Ровенской области во время стрельбы погиб 27-летний житель Ровно. Мужчина получил два огнестрельных ранения в спину. Полицейские менее чем за восемь часов разыскали и задержали двух подозреваемых в причастности к преступлению.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
стрельба прокуратура полиция погибшие Закарпатье нападение Священник
В Киевской области мужчина поджег микроавтобус
15 октября 2026, 23:40
В Киеве парень устроил стрельбу на дороге из-за замечания: есть раненый
15 октября 2026, 10:46
Все новости »
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
Россия дважды атаковала Львовщину: обломки дрона ранили мужчину
16 октября 2026, 10:27
Враг ударил беспилотником по ТРЦ в центре Сум: есть раненые
16 октября 2026, 10:26
Армия РФ ударила беспилотниками по Харькову: трое погибших, семеро раненых
16 октября 2026, 10:08
Били, стреляли и требовали $68 тысяч: на Днепропетровщине троих полицейских подозревают в разбое
16 октября 2026, 09:55
ПВО обезвредила 114 из 149 беспилотников, которыми враг атаковал Украину
16 октября 2026, 09:47
В Ровно в результате атаки пострадали семь человек
16 октября 2026, 09:41
В Сумской области полиция взялась за перевозчиков: что проверяют у водителей
16 октября 2026, 09:36
В Кировоградской области зафиксировано попадание по транспортному предприятию
16 октября 2026, 09:24
Из-за атаки РФ Луцк остался без электроснабжения
16 октября 2026, 09:13
Российские атаки по Одесщине: повреждены энергообъект и предприятие, есть пострадавшие
16 октября 2026, 08:55
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Все публикации »
Николай Княжицкий
Марина Данилюк-Ярмолаева
Вадим Денисенко
Все блоги »