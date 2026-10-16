Фото: Прокуратура Украины

В поселке Вышково Хустского района в Закарпатье мужчина открыл стрельбу по прохожим. В результате нападения два человека погибли, еще трое пострадали. Полицейские оперативно задержали подозреваемого

Об этом сообщили в Закарпатской областной прокуратуре, передает RegioNews.

Сообщение о стрельбе поступило в полицию 15 октября около 16:00. По предварительным данным, мужчина шел по центральной улице поселка и стрелял в прохожих.

Погибли двое местных жителей в возрасте 62 и 64 лет. Еще трое пострадавших находятся в больнице, где им оказывается медицинская помощь.

Для розыска вооруженного мужчины правоохранители ввели специальную полицейскую операцию "Гром". Подозреваемый был задержан за считанные минуты. Им оказался 45-летний местный житель, по данным прокуратуры, являющийся священнослужителем УПЦ Московского патриархата.

Мужчину задержали. Пока с ним проводят неотложные следственные действия.

Уголовное производство было открыто по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство двух или более человек, а также по ч. 2 ст. 15 и п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины – оконченное покушение на такое убийство.

Обстоятельства стрельбы устанавливают.

Напомним, в Ровенской области во время стрельбы погиб 27-летний житель Ровно. Мужчина получил два огнестрельных ранения в спину. Полицейские менее чем за восемь часов разыскали и задержали двух подозреваемых в причастности к преступлению.