На Львовщине в результате обстрела повреждены жилые дома, мебельная фабрика и госучреждение

Фото: ГСЧС

Вблизи города Дубляны во Львовской области 16 октября в результате российской атаки пострадал мужчина. Его госпитализировали в медицинское учреждение

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

Также в селе Мурованое Львовского района из-за обстрела частично повреждены два жилых дома.

Кроме того, взрывная волна повредила мебельную фабрику и здание государственного учреждения.

Напомним, что в Дублянах Львовской общины в результате падения обломков российского беспилотника пострадал 34-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу во Львове.