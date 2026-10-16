На Львовщине в результате обстрела повреждены жилые дома, мебельная фабрика и госучреждение
Вблизи города Дубляны во Львовской области 16 октября в результате российской атаки пострадал мужчина. Его госпитализировали в медицинское учреждение
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .
Также в селе Мурованое Львовского района из-за обстрела частично повреждены два жилых дома.
Кроме того, взрывная волна повредила мебельную фабрику и здание государственного учреждения.
Напомним, что в Дублянах Львовской общины в результате падения обломков российского беспилотника пострадал 34-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу во Львове.
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