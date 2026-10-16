В Вышгороде отменили аренду более 9,5 га земли на набережной

Фото: Киевская областная прокуратура

Хозяйственный суд Киевской области обязал вернуть Вышгородскому территориальному обществу земельный участок водного фонда площадью более 9,5 га на улице Набережной

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

По иску Киевской областной прокуратуры суд 14 октября 2026 удовлетворил требования о возвращении земли общине.

По данным прокуратуры, Вышгородский городской совет передал обществу в аренду для застройки земельный участок водного фонда площадью 4,0354 га на улице Набережной. Впоследствии в Государственном реестре прав на недвижимое имущество зарегистрировали право аренды уже на 9,5354 га, хотя соответствующих изменений в договор не вносили.

В ходе судебного разбирательства прокуроры доказали, что договор аренды другого земельного участка площадью 5,5 га прекратил действие еще в 2006 году. Договор, заключенный в 2012 году, касался только участка площадью 4,0354 га.

Суд отменил решение государственных регистраторов о регистрации права аренды и изменении площади земельного участка, признал договор аренды земли недействительным и обязал вернуть участок территориальному обществу Вышгорода.

Таким образом, община должна вернуть в свое распоряжение более 9,5 гектаров земли водного фонда на набережной города.

Напомним, что в Одесской области в суд направили обвинительный акт в отношении бывшего председателя сельского совета Березовского района, подозреваемого в служебной халатности.