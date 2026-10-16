01:55  16 октября
Экс "ВИА Гра" показала, как дрон сбивали прямо рядом с ее домом
08:22  16 октября
На Закарпатье священника задержали после стрельбы: двое погибших
10:53  16 октября
В Карпатах из-за непогоды спасали четырех туристов
UA | RU
UA | RU
16 октября 2026, 16:30

В Вышгороде отменили аренду более 9,5 га земли на набережной

16 октября 2026, 16:30
Читайте також українською мовою
Фото: Киевская областная прокуратура
Читайте також
українською мовою

Хозяйственный суд Киевской области обязал вернуть Вышгородскому территориальному обществу земельный участок водного фонда площадью более 9,5 га на улице Набережной

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

По иску Киевской областной прокуратуры суд 14 октября 2026 удовлетворил требования о возвращении земли общине.

По данным прокуратуры, Вышгородский городской совет передал обществу в аренду для застройки земельный участок водного фонда площадью 4,0354 га на улице Набережной. Впоследствии в Государственном реестре прав на недвижимое имущество зарегистрировали право аренды уже на 9,5354 га, хотя соответствующих изменений в договор не вносили.

В ходе судебного разбирательства прокуроры доказали, что договор аренды другого земельного участка площадью 5,5 га прекратил действие еще в 2006 году. Договор, заключенный в 2012 году, касался только участка площадью 4,0354 га.

Суд отменил решение государственных регистраторов о регистрации права аренды и изменении площади земельного участка, признал договор аренды земли недействительным и обязал вернуть участок территориальному обществу Вышгорода.

Таким образом, община должна вернуть в свое распоряжение более 9,5 гектаров земли водного фонда на набережной города.

Напомним, что в Одесской области в суд направили обвинительный акт в отношении бывшего председателя сельского совета Березовского района, подозреваемого в служебной халатности.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд земля аренда Вышгород
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
На Львовщине в результате обстрела повреждены жилые дома, мебельная фабрика и госучреждение
16 октября 2026, 15:59
Во Львовской области грузовик насмерть сбил мужчину
16 октября 2026, 15:45
В Ровенской области мужчину приговорили к 7 годам и 1 месяцу заключения за грабеж
16 октября 2026, 15:45
Присвоение коммунальной недвижимости в Одессе: эксдепутата экстрадировали из Румынии
16 октября 2026, 15:37
Бывший министр обороны Михаил Федоров будет преподавать в УКУ
16 октября 2026, 14:30
Россияне ударили по Запорожью с РСЗО: ранена женщина
16 октября 2026, 14:09
"Бони и Клайд" для ухилянтов: в Одесской области супруги устроили "туры за границу"
16 октября 2026, 13:55
Карпаты накрыла непогода: на горе Поп Иван мороз до -5°
16 октября 2026, 13:26
На Волыни автомобиль снес столб и перевернулся: есть погибший, двое травмированных
16 октября 2026, 13:12
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Все публикации »
Николай Княжицкий
Николай Княжицкий
Вадим Денисенко
Все блоги »