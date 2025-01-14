Россияне запустили дрон в одну из квартир многоэтажки в Херсонской области, вспыхнул пожар

фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Обстрел россияне совершили в пригороде Херсона. Как рассказали в спасательном ведомстве, оккупанты запустили дрон в одну из квартир многоэтажки. В результате атаки возник пожар, огонь быстро охватил помещение.

Несмотря на угрозу повторных атак, херсонские пожарные оперативно потушили пожар.

Напомним, в течение 13 января российские войска атаковали более 30 населенных пунктов Херсонской области. В результате вражеских обстрелов девять мирных жителей получили ранения.