Россияне запустили дрон в одну из квартир многоэтажки в Херсонской области, вспыхнул пожар
Российские войска вечером, 14 января, совершили очередную атаку против гражданских жителей Херсонщины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Обстрел россияне совершили в пригороде Херсона. Как рассказали в спасательном ведомстве, оккупанты запустили дрон в одну из квартир многоэтажки. В результате атаки возник пожар, огонь быстро охватил помещение.
Несмотря на угрозу повторных атак, херсонские пожарные оперативно потушили пожар.
Напомним, в течение 13 января российские войска атаковали более 30 населенных пунктов Херсонской области. В результате вражеских обстрелов девять мирных жителей получили ранения.
В Сумской области спасатели попали под повторный российский обстрелВсе новости »
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