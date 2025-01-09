С начала года россияне около 650 раз атаковали с дронов Херсонщину

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

"Только с первого дня года враг около 650 раз атаковал регион с БпЛА. По состоянию на сейчас из-за этих атак семь человек погибли, 55 – ранены", – отметил он.

Также он рассказал, что за 5 месяцев прошлого года (с августа) россияне ударили по региону из БПЛА почти 12 тысяч раз, в результате чего 54 человека погибли и 609 получили ранения, среди которых 8 детей.

Напомним, 9 января в 11:00 российские военные выпустили по Херсону три управляемых авиабомбы. Пострадали девять человек.