В Херсонской области будут судить бывшего проректора за сотрудничество с оккупантами

Фото: Херсонская областная прокуратура

В суд направили обвинительный акт в отношении бывшей проректора Херсонской государственной морской академии, обвиняемой во внедрении российских образовательных стандартов на временно оккупированной территории

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По версии следствия, женщина согласилась стать "первым проректором" так называемой "Херсонской государственной морской академии имени адмирала Ф.Ф. Ушакова". Она участвовала в организации работы заведения и способствовала переходу образовательного процесса на стандарты РФ и обучению на русском языке.

В июле 2022 года обвиняемая возглавила комиссию представителей трудового коллектива, утвердившую устав заведения и уполномочившую его руководителя зарегистрировать документ в соответствии с российским законодательством.

Обвинительный акт был направлен в суд при процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры. Женщине инкриминируют внедрение стандартов образования государства-агрессора в учебном заведении на временно оккупированной территории - ч. 3 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что восемь лет тюрьмы получил коллаборант , который во время оккупации Херсона работал "младшим инспектором" в незаконно созданной российскими военными тюрьме.