Аваков: Украина получила доказательства невиновности нацгвардейца Маркива

Следователи провели ряд экспертиз и следственных экспериментов на месте событий

Следователи провели ряд экспертиз и следственных экспериментов на месте событий

Фото: МВД

Украинское следствие нашло ряд важных свидетелей, которые дают показания, из которых четко видно невиновность заключенного в Италии украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

Об этом на брифинге заявил глава МВД Арсен Аваков, передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Наше следствие нашло ряд свидетелей, важных для установления картины гибели журналистов, и которые дают показания, из которых четко видно невиновность Виталия Маркива”, - сказал Аваков.

Как пример он сказал, что есть одна женщина - бывшая пресс-секретарь так называемого "народного мэра” Славянска Вячеслава Пономарева, и которая, по словам министра, контактировал с погибшим фотокорреспондентом Андреа Рокеллі и его переводчиком Андреем Мироновым во время их поездки в "ДНР”. По словам Авакова, эта женщина уже несколько лет проживает в Италии, и по запросу суда непосредственно может дать показания.

"Кроме того, мы провели ряд экспертиз и следственных экспериментов на месте событий — в Славянске и на горе Карачун, которые также дали убедительные результаты”, - отметил Аваков.

Напомним, в июне в Министерстве внутренних дел провели следственный эксперимент, доказывающий невиновность Виталия Маркива, которого в Италии обвиняют в причастности к убийству итальянского журналиста.