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31 августа 2020, 17:56 1

Мэр Конотопа проиграл суд нардепу Молотку

31 августа 2020, 17:56 1
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Сумской апелляционный суд оставил без изменений решение местного суда по делу о защите чести и достоинства нардепа Игоря Молотка
Сумской апелляционный суд оставил без изменений решение местного суда по делу о защите чести и достоинства нардепа Игоря Молотка
На фото: Игорь Молоток
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Коллегия судей гражданской палаты апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу на решение Конотопского горрайонного суда, которым был удовлетворен иск народного депутата к мэру Конотопа Артему Семенихину и депутату Сумского областного совета Елене Сердюк о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Данкор Онлайн.

Рассмотрев материалы дела, коллегия судей апелляционного суда отказала Конотопа мэру в удовлетворении его апелляционных требований и оставила без изменений решение суда первой инстанции.

Напомним, что суд первой инстанции признал информацию, распространенную ответчиками, о причастности народного депутата к нанесению телесных повреждений мэру Конотопа недостоверной и унижающей честь, достоинство и деловую репутацию. Местный суд обязал чиновников опровергнуть распространенную ими недостоверную информацию и возместить причиненный народному депутату моральный ущерб в размере 50 тысяч грн.

С таким решением не согласился мэр Конотопа и подал в Сумской апелляционный суд апелляционную жалобу, в которой просил отменить решение суда первой инстанции и отказать народному депутату в удовлетворении его исковых требований.

суд мэр нардеп Сумская область Конотоп
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