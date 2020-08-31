Мэр Конотопа проиграл суд нардепу Молотку

Сумской апелляционный суд оставил без изменений решение местного суда по делу о защите чести и достоинства нардепа Игоря Молотка

Сумской апелляционный суд оставил без изменений решение местного суда по делу о защите чести и достоинства нардепа Игоря Молотка

На фото: Игорь Молоток

Коллегия судей гражданской палаты апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу на решение Конотопского горрайонного суда, которым был удовлетворен иск народного депутата к мэру Конотопа Артему Семенихину и депутату Сумского областного совета Елене Сердюк о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Данкор Онлайн.

Рассмотрев материалы дела, коллегия судей апелляционного суда отказала Конотопа мэру в удовлетворении его апелляционных требований и оставила без изменений решение суда первой инстанции.

Напомним, что суд первой инстанции признал информацию, распространенную ответчиками, о причастности народного депутата к нанесению телесных повреждений мэру Конотопа недостоверной и унижающей честь, достоинство и деловую репутацию. Местный суд обязал чиновников опровергнуть распространенную ими недостоверную информацию и возместить причиненный народному депутату моральный ущерб в размере 50 тысяч грн.

С таким решением не согласился мэр Конотопа и подал в Сумской апелляционный суд апелляционную жалобу, в которой просил отменить решение суда первой инстанции и отказать народному депутату в удовлетворении его исковых требований.