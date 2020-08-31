19:27  31 августа
На Николаевщине несмотря на "зеленую" зону ужесточили карантин
16:05  31 августа
Давид Арахамия рассказал, во сколько обходится предвыборная кампания кандидатам
17:54  31 августа
В зоне ООС в течении суток сохранялась тишина - штаб
UA | RU
UA | RU
31 августа 2020, 17:41 2

Зеленский передумал: мэр Черкасс Бондаренко не "бандит", но свои обязанности выполняет плохо

31 августа 2020, 17:41 2
Читайте також українською мовою
В Печерский суд, который рассматривает дело Бондаренко против Зеленского, пришло объяснение от президента
В Печерский суд, который рассматривает дело Бондаренко против Зеленского, пришло объяснение от президента
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает тот факт, что во время своей итоговой пресс-конференции он назвал мэра Черкасс "бандитом".

Об этом заявил адвокат городского головы Черкасс Денис Цыпин на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

В суд пришло пояснение, что президент фразе "Я с такими бандидами за один стол не сяду" выражает свое отношение к чиновникам, которые неподобающе выполняют свои обязанности'язки", - отметил Денис Цыпин.

#АдвокатДенисЦипін #Зеленский #мерЧеркас #АнатолійБондаренко #real_lawyer

Опубликовано Адвокат Денис Цыпин Понедельник, 31 августа 2020 г.

Напомним, что городской председатель Черкасс Анатолий Бондаренко подал в суд на Президента Украины Владимира Зеленского о защите чести, достоинства и деловой репутации в Печерский районный суд Киева.

суд Владимир Зеленский Черкассы мэр адвокат Бондаренко Анатолий
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Стали известны все кандидаты в меры областных центров от "Слуги народа"
31 августа 2020, 17:02
В Одессе суд отменил статус регионального для русского языка
31 августа 2020, 16:37
Бывшего владельца "Дельта Банка" подозревают в уклонении от уплаты "безумных" налогов
31 августа 2020, 15:45
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
Поможем опознать тигра: как на Полтавщине формируют электоральные предпочтения
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского в Херсонской области
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »