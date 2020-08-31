Зеленский передумал: мэр Черкасс Бондаренко не "бандит", но свои обязанности выполняет плохо
В Печерский суд, который рассматривает дело Бондаренко против Зеленского, пришло объяснение от президента
В Печерский суд, который рассматривает дело Бондаренко против Зеленского, пришло объяснение от президента
Президент Украины Владимир Зеленский отрицает тот факт, что во время своей итоговой пресс-конференции он назвал мэра Черкасс "бандитом".
Об этом заявил адвокат городского головы Черкасс Денис Цыпин на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.
В суд пришло пояснение, что президент фразе "Я с такими бандидами за один стол не сяду" выражает свое отношение к чиновникам, которые неподобающе выполняют свои обязанности'язки", - отметил Денис Цыпин.
#АдвокатДенисЦипін #Зеленский #мерЧеркас #АнатолійБондаренко #real_lawyerОпубликовано Адвокат Денис Цыпин Понедельник, 31 августа 2020 г.
Напомним, что городской председатель Черкасс Анатолий Бондаренко подал в суд на Президента Украины Владимира Зеленского о защите чести, достоинства и деловой репутации в Печерский районный суд Киева.
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