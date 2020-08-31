Зеленский передумал: мэр Черкасс Бондаренко не "бандит", но свои обязанности выполняет плохо

В Печерский суд, который рассматривает дело Бондаренко против Зеленского, пришло объяснение от президента

В Печерский суд, который рассматривает дело Бондаренко против Зеленского, пришло объяснение от президента

Фото: Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает тот факт, что во время своей итоговой пресс-конференции он назвал мэра Черкасс "бандитом".

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