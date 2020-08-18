Убийство Гандзюк: суд приступает к рассмотрению дела

Подозреваемых Мангера и Левина держат в "аквариуме"

Подозреваемых Мангера и Левина держат в "аквариуме"

Фото: Радио Свобода

Днепровский суд Киева начинает слушать по сути дело об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, в организации которого подозревают главу Херсонского областного совета Владислава Мангера и Алексея Левина.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Маси Найем, пишет RegioNews.

Впереди еще много судебных заседаний. Где мы будем наблюдать, как рождается или умирает справедливость. Но все эти дни со дня смерти Кати я живу с мыслью, что она все видит. И это вдохновляет бороться и дает надежду, что все причастные понесут ответственность", - написал он.

Найем сообщил, что заседание скоро начнется, а обвиняемые Владислав Мангер и Алексей Левин уже в зале.

Чекав цього засідання два роки. В мене є багато питань, на які відсутні відповіді. Найголовніше - хочу знати хто саме... Опубліковано Masi Nayyem Вівторок, 18 серпня 2020 р.

Напомним, 31 июля 2018 года на активистку Екатерину Гандзюк совершили нападение, ее облили серной кислотой. После этого она с сильными ожогами попала в реанимацию, но 4 ноября скончалась в больнице.

В заказе нападения на Гандзюк подозревают главу Херсонского областного совета Владислава Мангера. Также в деле фигурирует Алексей Левин, которого считают организатором нападения на активистку.

31 июля 2020 года под зданием МВД прошла акция ко второй годовщине нападения на Екатерину Гандзюк. Активисты требовали у Авакова наказать виновных в ее смерти.

4 августа Верховный суд отказался передавать дело Мангера в Херсон.