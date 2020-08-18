ГБР открыло уголовное дело против Порошенко и Луценко

Дело касается возможного незаконного лишения гражданства Украины экс-нардепа Андрея Артеменко

Дело касается возможного незаконного лишения гражданства Украины экс-нардепа Андрея Артеменко

Фото из открытых источников

ГБР начало уголовное производство по факту возможного незаконного лишения гражданства Украины экс-нардепа Андрея Артеменко (Радикальная партия) президентом Петром Порошенко, экс-генпрокурором Юрием Луценко, а также должностными лицами Государственной миграционной службы.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Артеменко Виталий Сердюк, пишет RegioNews.

Лишение гражданства активно использовалось бывшей властью как один из способов устранения своих политических оппонентов. Такие действия были совершены как в отношении Андрея Артеменко, так и в отношении Михеила Саакашвили, Александра Боровика и других. Особый цинизм ситуации придаёт нарушение ст. 25 Конституции Украины ее же гарантом по явно политическим мотивам, которая прямо запрещает лишать гражданина Украины ее гражданства", — написал Сердюк.

Он напомнил, что инцидент произошел в апреле 2017 года. На тот момент генпрокурор Юрий Луценко, представители Государственной миграционной службы, Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины и Порошенко за несколько дней осуществили лишение гражданства Украины Андрея Артеменко.

Политической подоплекой этого стало вынесение Андреем Артеменко на общественное обсуждение предложений по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и в Крыму. С этой целью власть использовала сфальсифицированные документы и сокрыла имеющихся в Комиссии по вопросам гражданства и ГМС доказательства отказа Артеменко от канадского гражданства ещё в 2014 году, задолго до избрания народным депутатом", — написал адвокат.

Напомним, этот же адвокат защищал и беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене.

11.08.2020 Государственное бюро расследований начало уголовное производство №62020000000000646 по факту незаконного... Опубліковано Виталієм Сердюком Вівторок, 18 серпня 2020 р.

Напомним, суд отменил решение об аресте коллекции картин Порошенко, которые были арестованы как вещественные доказательства в уголовном производстве.