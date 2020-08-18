Дело Шеремета: Юлии Кузьменко вручили обвинительный акт
В 17.00 обвинительный акт должны также вручить Андрею Антоненко
В 17.00 обвинительный акт должны также вручить Андрею Антоненко
Подозреваемой в деле по убийству журналиста Павла Шеремета, врачу и волонтерці Юлии Кузьменко вручили обвинительный акт.
Об этом в комментарии Укринформу заявил ее защитник Тарас Беспалый, сообщает RegioNews.
Да, вручили”, - сказал юрист.
Со своей стороны адвокат другого подозреваемого по этому делу, ветерана АТО Андрея Антоненко (Риффмастера) Станислав Кулик сообщил, что его подзащитному еще не вручали обвинительный акт.
Еще не вручали. Было назначено (вручения обвинительного акта Антоненко — ред.) на 17 часов”, - сказал Кулик.
Напомним, врача Юлию Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, отпустили под круглосуточный домашний арест 11 августа. До этого она 8 месяцев провела в СИЗО.
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