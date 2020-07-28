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28 июля 2020, 12:04 2

Дело Гандзюк: Мангера и Левина будут судить за организацию нападения на активистку

28 июля 2020, 12:04 2
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Обвинительный акт уже направлен в суд
Обвинительный акт уже направлен в суд
Фото: из открытых источников
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Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и экс-помощника депутата Херсонского областного совета Алексея Левина по факту заказа и организации нападения на Екатерину Гандзюк.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Досудебным расследованием установлено, что председатель Херсонского областного совета и экстрадированный в Украину из Болгарии гражданин организовали совершение по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения и повлекшим смерть потерпевшей Екатерины Гандзюк (ч. 3 ст. 27, ч . 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 УК Украины).

Отмечается, что сейчас оба находятся под стражей. Срок меры пресечения председателя облрады Мангера продлен до 11 сентября 2020 года, а Алексея Левина - до 24 августа 2020 года.

Напомним, херсонскую активистку и чиновницу Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018 года. Девушка погибла в больнице через три месяца.

27 апреля Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генпрокурора завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника депутата облсовета Алексея Левина.

Однако активисты раскритиковали завершения досудебного расследования в деле о нападении на Гандзюк, заявив, что до конца расследования еще три месяца, а "ГПУ поддержала требования адвокатов Мангера".

В результате досудебное расследование в деле убийства активистки Екатерины Гандзюк возобновили и продлили до 29 июля.

По версии следствия, председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер вместе с Левиным заказали нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, что повлекло ее смерть.

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