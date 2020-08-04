Верховный суд отказался передавать дело Мангера в Херсон

Защита Владислава Мангера просила передать дело в Херсонский городской суд

Защита Владислава Мангера просила передать дело в Херсонский городской суд

Фото: Радио Свобода

Дело Мангера и Левина об организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк продолжат рассматривать в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда, пишет Regionews.

Cегодня Верховный суд оставил без удовлетворения ходатайство адвоката о передаче уголовного производства в отношении Владислава Мангера и Алексея Левина (предполагаемых организаторов убийства) из Печерского райсуда Киева в Херсон.

Кроме того, судьи не удовлетворили представление главы Киевского апелляционного суда о направлении материалов этого уголовного производства из одного суда в другой в пределах юрисдикции различных апелляционных судов.

Кримінальне провадження щодо голови Херсонської облради розглядатиметься в райсуді м. Києва Сьогодні, 4 серпня 2020... Опубліковано Верховний Суд Вівторок, 4 серпня 2020 р.

Напомним, 31 июля 2018 года на активистку Екатерину Гандзюк совершили нападение, ее облили серной кислотой. После этого она с сильными ожогами попала в реанимацию, но 4 ноября умерла в больнице.

В заказе нападения на Гандзюк подозревают голову Херсонского областного совета Владислава Мангера. Также в деле фигурирует Алексей Левин, которого считают организатором нападения на активистку.

31 июля 2020 года под зданием МВД прошла акция ко второй годовщине нападения на Екатерину Гандзюк. Активисты требовали у Авакова наказать виновных в ее смерти.