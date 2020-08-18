Убивство Гандзюк: суд приступає до розгляду справи

Підозрюваних Мангера і Левіна тримають в "акваріумі"

Підозрюваних Мангера і Левіна тримають в "акваріумі"

Фото: Радіо Свобода

Дніпровський суд Києва починає слухати по суті справу про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк, в організації якого підозрюють голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера і Олексія Левіна.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив адвокат Маси Найєм, пише RegioNews.

Попереду ще багато судових засідань. Де ми будемо спостерігати, як народжується чи вмирає справедливість. Але всі ці дні з дня смерті Каті я живу з думкою, що вона все бачить. І це надихає боротися і дає надію, що всі причетні понесуть відповідальність", - написав він.

Найєм повідомив, що засідання скоро почнеться, а обвинувачені Владислав Мангер і Олексій Левін вже в залі.

Чекав цього засідання два роки. У мене є багато питань, на які відсутні відповіді. Найголовніше - хочу знати хто саме... Опубліковано Masi Nayyem Вівторок, 18 серпня 2020 р.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на активістку Катерину Гандзюк здійснили напад, її облили сірчаною кислотою. Після цього вона з сильними опіками потрапила в реанімацію, але 4 листопада померла в лікарні.

У замовленні нападу на Гандзюк підозрюють голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера. Також в справі фігурує Олексій Левін, якого вважають організатором нападу на активістку.

31 липня 2020 року під будівлею МВС пройшла акція до другої річниці нападу на Катерину Гандзюк. Активісти вимагали у Авакова покарати винних у її смерті.

4 серпня Верховний суд відмовився передавати справу Мангера в Херсон.