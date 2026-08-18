Россияне ударили по людному перекрестку в Печенегах: фото с места трагедии

Фото: ГСЧС Харьковщины

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

Зеленский отметил, что российские войска ударили по людному перекрестку, где расположены почта и магазины, а вокруг – жилые дома.

"По состоянию на данный момент известно о десяти погибших. Мои соболезнования родным и близким. Многие ранены, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", – сообщил президент.

По его словам, спасатели уже ликвидировали пожар, а на месте продолжают работать экстренные и оперативные службы.

Зеленский заявил, что Украина ответит на российский удар. В то же время, он призвал международных партнеров усиливать давление на Россию и поддерживать Украину.

"Не менее важно, чтобы партнеры тоже дополняли наши справедливые кинетические ответы своими шагами по давлению на Россию и поддержке Украины", – подчеркнул глава государства.

Напомним, 18 августа около 08:40 российские военные нанесли удар по поселку Печенеги Чугуевского района. В результате атаки погибли 10 человек. Еще 17 гражданских получили ранения разной степени тяжести.