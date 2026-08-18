Ракетный удар по Печенегам: количество пострадавших выросло до 17

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Число пострадавших в результате российской атаки на поселок Печенеги Харьковской области возросло до 17 человек

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .

На месте работают бригады медиков и другие экстренные службы. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

По предварительным данным Офиса Генерального прокурора, российские войска применили две малогабаритные крылатые ракеты "Бандероль".

В результате атаки повреждены магазины, кафе и автомобили.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель людей, по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 18 августа около 08:40 российские военные нанесли удар по поселку Печенеги Чугуевского района. В результате атаки погибли 10 человек. Было известно, что еще восемь гражданских получили ранения разной степени тяжести.