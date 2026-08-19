На Харківщині за добу загинули 10 людей, серед 23 постраждалих – дитина

Фото: Харківська ОВА

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Найбільше людей птравмовано у селищі Печеніги Чугуївського району. Там загинули 10 людей, ще 18 отримали поранення. Також у населеному пункті пошкоджено 10 приватних будинків, п'ять магазинів, будівлю пошти та 15 автомобілів.

У Слатиному Дергачівської громади поранень зазнали чоловіки віком 44 та 47 років. У Балаклії постраждав 38-річний чоловік, а 31-річна жінка та 9-річний хлопчик отримали гостру реакцію на стрес.

За добу російські війська застосували по Харківщині різні види озброєння: 4 ракети, 5 керованих авіабомб, 2 БпЛА типу "Герань-2", 5 "Молній", 4 FPV-дрони та 40 безпілотників, тип яких наразі встановлюється.

Внаслідок атак пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури в кількох районах області.

Зокрема, у Богодухівському районі пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, автомобіль, АЗС та електромережі. У Куп'янському районі пошкоджено мікроавтобус.

В Ізюмському районі зафіксовано пошкодження складських будівель, автомобілів, залізничної інфраструктури, електромереж та приватного будинку. У Харківському районі пошкоджено автомобіль.

У Лозівському районі пошкоджено два автомобілі та складську будівлю. Окрім того, у Чугуївському районі, крім Печеніг, пошкоджено автомобіль у селі Рубіжне.

Нагадаємо, 18 серпня близько 08:40 російські військові завдали удару по селищу Печеніги Чугуївського району. Внаслідок атаки загинули 10 людей. Було відомо, що ще 17 цивільних дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповість на російський удар. Водночас він закликав міжнародних партнерів посилювати тиск на Росію та підтримувати Україну.

18 та 19 серпня оголосили днями жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по центральній частині селища.