Фото: полиция

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по 15 населенным пунктам Сумской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Кириковской громаде в результате удара вражеского беспилотника ранения получили трое мужчин в возрасте 27, 35 и 41 год.

Атаки оккупантов повлекли за собой разрушение гражданской инфраструктуры:

в Середино-Будской громаде уничтожены дом, гараж и хозяйственная постройка;

в Садовской – дачный дом;

в Путивльской громаде сгорел автомобиль.

Кроме того, повреждения получил жилой дом в Глуховской громаде.

Напомним, в ночь на 19 августа российские войска более 10 раз атаковали два района Днепропетровской области. Вспыхнул магазин, повреждены админздание и дом.