В Печенегах 18 и 19 августа объявили днями траура по погибшим

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В Печенежской общине Харьковской области 18 и 19 августа объявили днями траура по погибшим в результате российского ракетного удара по центральной части поселка

Об этом сообщил Печенежский поселковый глава Александр Гусаров, передает RegioNews.

По его словам, по состоянию на 12:00 известно о 10 погибших и 20 пострадавших. В то же время, количество жертв и раненых еще может измениться.

"Искренние соболезнования семьям погибших, всем, кто сегодня потерял своих родных и близких. Для нашей общины это огромная трагедия", – подчеркнул Гусаров.

Повреждены также более десяти домовладений, кафе, магазинов, заведений обслуживания и общественного питания.

На месте атаки продолжают работать экстренные и оперативные службы.

Напомним, 18 августа около 08:40 российские военные нанесли удар по поселку Печенеги Чугуевского района. В результате атаки погибли 10 человек. Было известно, что еще 17 гражданских получили ранения разной степени тяжести.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ответит на российский удар. В то же время, он призвал международных партнеров усиливать давление на Россию и поддерживать Украину.