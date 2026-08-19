Удар по Запорожью: российская авиабомба разрушила частный дом
На рассвете 19 августа российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по одному из районов Запорожья
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате атаки разрушен частный дом, возник пожар.
Взрывной волной и обломками также повреждены расположенные неподалеку жилые дома и хозяйственные постройки.
Пока информация о возможном человеке, который может находиться под завалами, не подтверждена. На месте работают соответствующие службы.
Кадры последствий российской атаки в Запорожье – по ссылке.
Напомним, российские войска 18 августа массированно атаковали одну из теплоэлектростанций ДТЭК. В результате обстрела станция прекратила производить электроэнергию, а ее оборудование получило существенные повреждения.