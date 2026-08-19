Удар по Запорожью: российская авиабомба разрушила частный дом

Фото: Запорожская ОВА

На рассвете 19 августа российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по одному из районов Запорожья

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате атаки разрушен частный дом, возник пожар.

Взрывной волной и обломками также повреждены расположенные неподалеку жилые дома и хозяйственные постройки.

Пока информация о возможном человеке, который может находиться под завалами, не подтверждена. На месте работают соответствующие службы.

Кадры последствий российской атаки в Запорожье – по ссылке.

Напомним, российские войска 18 августа массированно атаковали одну из теплоэлектростанций ДТЭК. В результате обстрела станция прекратила производить электроэнергию, а ее оборудование получило существенные повреждения.