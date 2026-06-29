Харьковщина под ударами РФ: погибли два человека, 26 пострадали

Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 24 населенным пунктам Харьковской области. В результате атак погибли два человека, еще 26 получили ранения, среди них – двое детей

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

В селе Задонецкое Змиевской общины погибла 55-летняя женщина, пострадали несколько человек, в том числе двое детей. В селе Губаровка Богодуховской общины ранения получили женщины всех возрастов и мужчины. В селе Кирилловка Старосалтовской общины также ранены. В Харькове пострадали два человека.

В городе Валки погиб 45-летний мужчина, еще два человека получили ранения.

Отдельно сообщается о пострадавших в ряде других населенных пунктов области, в том числе в результате обстрелов и взрыва неизвестного устройства на трассе Золочев – Мартыновка.

По данным ОВА, враг атаковал Харьков БпЛА типа "Герань-2" и "Молния", FPV-дронами, а также применял управляемые авиабомбы и реактивные системы залпового огня.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в Харькове и Харьковской области, в том числе жилые дома, предприятия, АЗС, склады и транспорт.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли массированные удары по Запорожью, а также населенным пунктам Запорожского и Пологовского районов. В результате вражеских атак погибли четыре человека, еще 28 получили ранения.