Почти миллион гривен за экологическое заключение для ветростанций: в Черкасской области разоблачили двух ученых

Фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранители сообщили о подозрении двум ученым государственных научных учреждений, подозреваемым в вымогательстве около 980 тысяч гривен неправомерной выгоды от представителя бизнеса

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, деньги требовали в связи с подготовкой документации по оценке воздействия на окружающую среду для проекта размещения ветроэнергетической установки на территории Черкасской области.

Следователи установили, что в январе 2026 года подозреваемые, работавшие старшим и младшим научными сотрудниками, потребовали передать 550 тыс. грн за подготовку и доработку отдельных разделов отчета по оценке влияния на окружающую среду.

Впоследствии они по версии следствия дополнительно требовали еще 430 тыс. грн. Из этой суммы:

350 тыс. грн - за влияние на должностных лиц, от решений которых зависело согласование документации;

80 тыс. грн - за дальнейшее сопровождение и лоббирование проекта.

11 августа 2026 после передачи 430 тыс. грн одного из подозреваемых задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Обеим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины - получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с требованием такой выгоды.

Напомним, что правоохранители разоблачили двух работников Главного управления ГНС в Сумской области , подозреваемых в требовании 80 тысяч гривен неправомерной выгоды от предпринимателя за "лояльность" во время налоговой проверки.