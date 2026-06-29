Фото: ОВА

В ночь на 29 июня российские войска более 10 раз атаковали беспилотниками и артиллерией Днепропетровскую область. Под огнем оказались два района региона

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине вражеским ударам подверглись Никополь, а также Марганецкая, Мировская, Покровская и Красногригорьевская громады. В результате обстрелов в населенных пунктах повреждены частные дома.

В Каменском районе россияне били по Пятихатской громаде. Возник пожар, повреждены административные здания и инфраструктура.

К счастью, в результате ночных обстрелов никто не пострадал.

Напомним, вечером 28 июня российские войска нанесли удар по Кировоградской области. Целью врага стал один из объектов инфраструктуры – предприятие в Кропивницком.