Россияне обстреляли два района Днепропетровщины: повреждены дома и админздание
В ночь на 29 июня российские войска более 10 раз атаковали беспилотниками и артиллерией Днепропетровскую область. Под огнем оказались два района региона
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
На Никопольщине вражеским ударам подверглись Никополь, а также Марганецкая, Мировская, Покровская и Красногригорьевская громады. В результате обстрелов в населенных пунктах повреждены частные дома.
В Каменском районе россияне били по Пятихатской громаде. Возник пожар, повреждены административные здания и инфраструктура.
К счастью, в результате ночных обстрелов никто не пострадал.
Напомним, вечером 28 июня российские войска нанесли удар по Кировоградской области. Целью врага стал один из объектов инфраструктуры – предприятие в Кропивницком.