Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате обстрела вспыхнул масштабный пожар – огонь охватил складское здание на территории одного из объектов в Холодногорском районе города.

Предварительно, жертв и пострадавших нет.

К ликвидации последствий вражеской атаки привлечены подразделения ГСЧС.

Напомним, в Запорожье в результате российского авиаудара 28 июня погибли два человека, еще 17 получили ранения.