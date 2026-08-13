В Харьковской области арестовали подозреваемого в развращении 12-летней девочки

Фото: Офис Генерального прокурора

В Изюмском районе Харьковской области правоохранители задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в развращении малолетнего ребенка. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога

Об этом сообщили в Изюмской окружной прокуратуре Харьковской области, передает RegioNews .

По данным следствия, преступление произошло 8 августа 2026 в одном из населенных пунктов района. Подозреваемый временно проживал в том же многоквартирном доме, что и 12-летняя девочка: она жила на первом этаже, а мужчина этажом выше.

В прокуратуре отмечают, что ребенок имеет особенности развития из-за перенесенных в детстве онкологических заболеваний и инсульта, поэтому находился под постоянным наблюдением взрослых.

В тот день девочка вышла из квартиры всего на несколько минут. У подъезда она встретила соседа, который сообщил, что производит ремонт в своей квартире, и предложил его показать. Следствие считает, что мужчина воспользовался доверием и беспомощным состоянием ребенка, заманил его в дом и совершил развратные действия.

Преступление, по информации правоохранителей, не было доведено до дальнейших действий благодаря вмешательству отца. Муж обеспокоился из-за длительного отсутствия дочери, начал звонить ей и искать.

Подозреваемый был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры ему поставлено в известность о подозрении в развращении малолетнего лица. Суд постановил заключить мужчину под стражу без права внесения залога.

Напомним, что ювенальные прокуроры Винницкой областной прокуратуры доказали в суде вину 45-летнего жителя Хмельницкого района в изнасиловании 14-летней падчерицы ч. 3 ст. 152 УК Украины.