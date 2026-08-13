12:30  13 августа
В Николаеве мужчину отправили за решетку из-за 13 шоколадок
09:55  13 августа
Столкновение двух легковушек в Полтаве: пострадали двое взрослых и ребенок
09:12  13 августа
Нападение в гостинице в центре Киева: мужчина порезал лицо посетителю из-за замечания
UA | RU
UA | RU
13 августа 2026, 19:30

В Харьковской области арестовали подозреваемого в развращении 12-летней девочки

13 августа 2026, 19:30
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

В Изюмском районе Харьковской области правоохранители задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в развращении малолетнего ребенка. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога

Об этом сообщили в Изюмской окружной прокуратуре Харьковской области, передает RegioNews .

По данным следствия, преступление произошло 8 августа 2026 в одном из населенных пунктов района. Подозреваемый временно проживал в том же многоквартирном доме, что и 12-летняя девочка: она жила на первом этаже, а мужчина этажом выше.

В прокуратуре отмечают, что ребенок имеет особенности развития из-за перенесенных в детстве онкологических заболеваний и инсульта, поэтому находился под постоянным наблюдением взрослых.

В тот день девочка вышла из квартиры всего на несколько минут. У подъезда она встретила соседа, который сообщил, что производит ремонт в своей квартире, и предложил его показать. Следствие считает, что мужчина воспользовался доверием и беспомощным состоянием ребенка, заманил его в дом и совершил развратные действия.

Преступление, по информации правоохранителей, не было доведено до дальнейших действий благодаря вмешательству отца. Муж обеспокоился из-за длительного отсутствия дочери, начал звонить ей и искать.

Подозреваемый был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры ему поставлено в известность о подозрении в развращении малолетнего лица. Суд постановил заключить мужчину под стражу без права внесения залога.

Напомним, что ювенальные прокуроры Винницкой областной прокуратуры доказали в суде вину 45-летнего жителя Хмельницкого района в изнасиловании 14-летней падчерицы ч. 3 ст. 152 УК Украины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область изнасилование мужчина
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
15 тысяч долларов за уклонение от мобилизации: в Николаевской области задержали начальника областного ТЦК и СП
13 августа 2026, 20:59
На Днепропетровщине задержали пьяного водителя багги, насмерть сбившего 11-летнюю девочку
13 августа 2026, 20:38
Украинские военные накрыли укрытие россиян, которые хотели "исчезнуть в кустах"
13 августа 2026, 20:20
Поджег нотариальную контору в Кривом Роге: полиция задержала 21-летнего злоумышленника
13 августа 2026, 19:57
В Киеве СБУ разоблачила агента РФ, пытавшегося срывать грузовые перевозки в прифтонтовые регионы
13 августа 2026, 19:50
Почти миллион гривен за экологическое заключение для ветростанций: в Черкасской области разоблачили двух ученых
13 августа 2026, 18:59
Бойцы 11 бригады НГУ имени М. Грушевского мощно отработали по дронам окупантов
13 августа 2026, 18:40
Серьезное ДТП возле автостанции "Дачная": в Киеве затруднено движение транспорта на выезд из города
13 августа 2026, 18:10
На юге Украины судили контрабандистов старинных монет
13 августа 2026, 17:56
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Николай Княжицкий
Юрий Касьянов
Все блоги »