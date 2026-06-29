Харківщина під ударами РФ: загинули двоє людей, 26 постраждали
Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 24 населених пунктах Харківської області. Унаслідок атак загинули двоє людей, ще 26 дістали поранення, серед них – двоє дітей
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
У селі Задонецьке Зміївської громади загинула 55-річна жінка, постраждали кілька людей, серед них двоє дітей. У селі Губарівка Богодухівської громади поранення отримали жінки різного віку та чоловіки. У селі Кирилівка Старосалтівської громади також є поранені. У Харкові постраждали двоє людей.
У місті Валки загинув 45-річний чоловік, ще двоє людей отримали поранення.
Окремо повідомляється про постраждалих у низці інших населених пунктів області, зокрема внаслідок обстрілів і вибуху невідомого пристрою на трасі Золочів – Мартинівка.
За даними ОВА, ворог атакував Харків БпЛА типу "Герань-2" та "Молнія", FPV-дронами, а також застосовував керовані авіабомби й реактивні системи залпового вогню.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури у Харкові та Харківській області, зокрема житлові будинки, підприємства, АЗС, склади та транспорт.
Нагадаємо, упродовж минулої доби російські війська завдали масованих ударів по Запоріжжю, а також населених пунктах Запорізького та Пологівського районів. Внаслідок ворожих атак загинули четверо людей, ще 28 дістали поранення.