09:42  29 червня
У Києві нетверезий чоловік розбив металевою палицею вікна п'яти авто
09:14  29 червня
На Одещині хлопець під час руху заліз на дах BMW і загинув, упавши на дорогу
08:49  29 червня
На Закарпатті після конфлікту загинув чоловік – затримано дружину
UA | RU
UA | RU
29 червня 2026, 08:52

Харківщина під ударами РФ: загинули двоє людей, 26 постраждали

29 червня 2026, 08:52
Читайте также на русском языке
Фото: Харківська ОВА
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 24 населених пунктах Харківської області. Унаслідок атак загинули двоє людей, ще 26 дістали поранення, серед них – двоє дітей

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

У селі Задонецьке Зміївської громади загинула 55-річна жінка, постраждали кілька людей, серед них двоє дітей. У селі Губарівка Богодухівської громади поранення отримали жінки різного віку та чоловіки. У селі Кирилівка Старосалтівської громади також є поранені. У Харкові постраждали двоє людей.

У місті Валки загинув 45-річний чоловік, ще двоє людей отримали поранення.

Окремо повідомляється про постраждалих у низці інших населених пунктів області, зокрема внаслідок обстрілів і вибуху невідомого пристрою на трасі Золочів – Мартинівка.

За даними ОВА, ворог атакував Харків БпЛА типу "Герань-2" та "Молнія", FPV-дронами, а також застосовував керовані авіабомби й реактивні системи залпового вогню.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури у Харкові та Харківській області, зокрема житлові будинки, підприємства, АЗС, склади та транспорт.

Нагадаємо, упродовж минулої доби російські війська завдали масованих ударів по Запоріжжю, а також населених пунктах Запорізького та Пологівського районів. Внаслідок ворожих атак загинули четверо людей, ще 28 дістали поранення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна загиблі Харківська область атака руйнування російська армія цивільні
Росіяни атакували Полтавщину безпілотниками: зруйнована АЗС, знеструмлена громада
29 червня 2026, 08:45
Вечірній наліт дронів на Харків: спалахнула масштабна пожежа
29 червня 2026, 08:10
Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини: пошкоджені будинки та адмінбудівля
29 червня 2026, 07:59
Всі новини »
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
Тест на переплату: як акумулятор AGM насправді економить ваші гроші
29 червня 2026, 10:54
Армія РФ завдала удару по підприємству у Дніпрі: є постраждалі
29 червня 2026, 10:46
4 роки уникав суду: НАБУ затримало чинного нардепа у справі про тендери на Житомирщині
29 червня 2026, 10:45
На Запоріжжі у лікарнях перебувають 16 людей у важкому стані, постраждалих через обстріли
29 червня 2026, 10:37
На Буковині у річці Прут потонув 16-річний підліток
29 червня 2026, 10:20
На Полтавщині легковик влетів під вантажівку: водій загинув на місці
29 червня 2026, 10:03
Путін заявив про нібито "10 км до Сум" і "кілька кілометрів до Куп'янська"
29 червня 2026, 09:53
У Києві нетверезий чоловік розбив металевою палицею вікна п'яти авто
29 червня 2026, 09:42
На Запоріжжі знайшли мертвим із вогнепальним пораненням командира 154 ОМБр
29 червня 2026, 09:39
Зеленський ініціював створення Українського національного пантеону
29 червня 2026, 09:25
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Всі публікації »
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Віктор Ягун
Всі блоги »