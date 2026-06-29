Харківщина під ударами РФ: загинули двоє людей, 26 постраждали

Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 24 населених пунктах Харківської області. Унаслідок атак загинули двоє людей, ще 26 дістали поранення, серед них – двоє дітей

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

У селі Задонецьке Зміївської громади загинула 55-річна жінка, постраждали кілька людей, серед них двоє дітей. У селі Губарівка Богодухівської громади поранення отримали жінки різного віку та чоловіки. У селі Кирилівка Старосалтівської громади також є поранені. У Харкові постраждали двоє людей.

У місті Валки загинув 45-річний чоловік, ще двоє людей отримали поранення.

Окремо повідомляється про постраждалих у низці інших населених пунктів області, зокрема внаслідок обстрілів і вибуху невідомого пристрою на трасі Золочів – Мартинівка.

За даними ОВА, ворог атакував Харків БпЛА типу "Герань-2" та "Молнія", FPV-дронами, а також застосовував керовані авіабомби й реактивні системи залпового вогню.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури у Харкові та Харківській області, зокрема житлові будинки, підприємства, АЗС, склади та транспорт.

Нагадаємо, упродовж минулої доби російські війська завдали масованих ударів по Запоріжжю, а також населених пунктах Запорізького та Пологівського районів. Внаслідок ворожих атак загинули четверо людей, ще 28 дістали поранення.