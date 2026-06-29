РФ нанесла 973 удара по Запорожской области: 4 погибших и 28 раненых

Фото: Запорожская ОВА

В течение суток российские войска нанесли массированные удары по Запорожью, а также населенным пунктам Запорожского и Пологовского районов. В результате вражеских атак погибли четыре человека, еще 28 получили ранения

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, всего оккупанты нанесли 973 удара по 45 населенным пунктам Запорожской области.

В частности, войска РФ нанесли 29 авиаударов по Запорожью, Малокатериновке, Кушугуму, Балабиному, Таврическому, Запасному, Юрковке, Шевченковскому, Даниловке, Любицкому, Новосолошиному, Любимовке, Орехову, Омельнику, Никольскому, Червонному Яру, Новому.

Кроме того, российские войска применили 737 беспилотников разных модификаций, преимущественно FPV-дронов, атаковав десятки населенных пунктов области.

Также зафиксировано шесть обстрелов из реактивных систем залпового огня по Запасному, Новоселовке, Чаривному и Гуляйпольскому.

Еще 201 артиллерийский удар оккупанты нанесли по населенным пунктам Запорожского и Пологовского районов.

Поступило 249 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, за минувшие сутки российские войска 46 раз обстреляли населенные пункты Сумской области. Под вражескими ударами оказались Сумский, Шосткинский, Ахтырский и Конотопский районы. Погибли два человека, еще девять – ранены.