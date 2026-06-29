Фото: ГСЧС

В Полтавской области зафиксированы две вражеские атаки беспилотниками. Под ударами россиян оказались Полтавский и Миргородский районы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на руководителя Полтавской ОВА Виталия Дьяковнича и ГСЧС.

Ночью 29 июня БпЛА атаковал автозаправочную станцию в Полтавском районе – вспыхнул пожар. Спасатели ликвидировали его, предотвратив распространение огня на другие объекты.

В результате атаки травмы получил один человек – ему оказывают всю необходимую медпомощь.

Утром другой вражеский беспилотник упал на территории одного из предприятий Миргородского района. Обошлось без пострадавших, однако из-за атаки зафиксировано частичное обесточивание потребителей в Гадячской громаде. Специалисты облэнерго работают над возобновлением электроснабжения.

Напомним, вечером 28 июня российские войска нанесли удар по Кировоградской области. Целью врага стал один из объектов инфраструктуры – предприятие в Кропивницком.