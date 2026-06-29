Россияне атаковали Полтавщину беспилотниками: разрушена АЗС, обесточена громада
В Полтавской области зафиксированы две вражеские атаки беспилотниками. Под ударами россиян оказались Полтавский и Миргородский районы
Об этом передает RegioNews со ссылкой на руководителя Полтавской ОВА Виталия Дьяковнича и ГСЧС.
Ночью 29 июня БпЛА атаковал автозаправочную станцию в Полтавском районе – вспыхнул пожар. Спасатели ликвидировали его, предотвратив распространение огня на другие объекты.
В результате атаки травмы получил один человек – ему оказывают всю необходимую медпомощь.
Утром другой вражеский беспилотник упал на территории одного из предприятий Миргородского района. Обошлось без пострадавших, однако из-за атаки зафиксировано частичное обесточивание потребителей в Гадячской громаде. Специалисты облэнерго работают над возобновлением электроснабжения.
Напомним, вечером 28 июня российские войска нанесли удар по Кировоградской области. Целью врага стал один из объектов инфраструктуры – предприятие в Кропивницком.