В Харьковской области авто взорвалось: погибла женщина
В селе Писаревка полиция расследует гибель женщины. Также известно, что травмировался мужчина
Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.
Предварительно 59-летний мужчина и 77-летняя женщина были в машине. Автомобиль повредился в результате подрыва неустановленного предмета. В результате женщина погибла на месте, в мужчина был госпитализирован с ранением.
Правоохранители устанавливают обстоятельства и призывают граждан не передвигаться по территориям, где есть угроза взрывоопасных предметов.
Напомним, на Черниговщине саперы уничтожили боевую часть российской ракеты Х-101 . Ее обнаружили на открытой местности в Прилукском районе.
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