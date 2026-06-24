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24 июня 2026, 22:35

В Харьковской области авто взорвалось: погибла женщина

24 июня 2026, 22:35
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Фото: Национальная полиция
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В селе Писаревка полиция расследует гибель женщины. Также известно, что травмировался мужчина

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Предварительно 59-летний мужчина и 77-летняя женщина были в машине. Автомобиль повредился в результате подрыва неустановленного предмета. В результате женщина погибла на месте, в мужчина был госпитализирован с ранением.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и призывают граждан не передвигаться по территориям, где есть угроза взрывоопасных предметов.

Напомним, на Черниговщине саперы уничтожили боевую часть российской ракеты Х-101 . Ее обнаружили на открытой местности в Прилукском районе.

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