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Юрий Касьянов Общественный деятель, волонтер, воин и разработчик уникальных систем БПЛА сверхдальнего поражения info@regionews.ua
08 августа 2026, 13:24

"Коррупция мешает остановить войну": Федоров уже перешел все красные линии Банковой

08 августа 2026, 13:24
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Всем, кто хочет видеть Михаила Федорова на площади лидером протестов, напомню, что Федоров и так перешел все красные линии власти Зеленского
Всем, кто хочет видеть Михаила Федорова на площади лидером протестов, напомню, что Федоров и так перешел все красные линии власти Зеленского
Фото: facebook.com/zelenskyy.official
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Во-первых, он осмелился "сунуть нос" в закупки дронов дипстрайк, где больше всего денег монопольно распределяются в интересах одной известной компании. Из-за этого он покинул должность министра, и все правительство ушло в отставку.

После отставки Федоров провел брифинг, и это был нешуточный бунт на корабле. Теперь он еще сделал стрим со Стерненко, где прямо заявил, что "коррупция – это одна из главных причин, почему нам сложнее остановить войну".

И это правда. Крупное оружейное лобби, которое монопольно получает около 80% всех поступлений от союзников на производство дронов в Украине, абсолютно не заинтересовано в прозрачных конкурсах на дипстрайк, потому что потеряют не только монополию, огромные прибыли, но и могут получить большие сроки заключения.

Только представьте себе: если на тендере победит дрон, который будет стоить в два-три-четыре раза дешевле при тех же параметрах, сделанный из тех же комплектующих и материалов, и к тому же более эффективный, то каким образом тогда формировалась завышенная цена на дрони монополиста, когда есть четкое ограничение прибыли в 25%?..

Дипстрайки, "дальнобойные санкции" – это не только горящие НПЗ и склады у агрессора, это еще и огромные, заоблачные, монопольные прибыли, поэтому никаких конкурсов, никаких тендеров, никаких федоровых – война превратилась в Эльдорадо для некоторых, и они действительно не хотят ее окончания.

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Украина политика Михаил Федоров Зеленский Владимир Картонный Майдан
 
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