На Харківщині авто вибухнуло: загинула жінка
У селі Писарівка поліція розслідує загибель жінки. Також відомо, що травмувався чоловік
Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.
Попередньо, 59-річний чоловік та 77-річна жінка були в машині. Авто пошкодилось в результаті підриву невстановленого предмета. Внаслідок цього жінка загинула на місці, в чоловік був госпіталізований з пораненням.
Правоохоронці встановлюють обставини і закликають громадян не пересуватись на територіях, де є загроза вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, на Чернігівщині сапери знищили бойову частину російської ракети Х-101. Її виявили на відкритій місцевості у Прилуцькому районі.
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