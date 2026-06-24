На Харківщині авто вибухнуло: загинула жінка

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.



Попередньо, 59-річний чоловік та 77-річна жінка були в машині. Авто пошкодилось в результаті підриву невстановленого предмета. Внаслідок цього жінка загинула на місці, в чоловік був госпіталізований з пораненням.



Правоохоронці встановлюють обставини і закликають громадян не пересуватись на територіях, де є загроза вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, на Чернігівщині сапери знищили бойову частину російської ракети Х-101. Її виявили на відкритій місцевості у Прилуцькому районі.