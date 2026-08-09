В Херсонской области заочно осудили депутата-коллаборанта из Чаплинки от КПРФ

Фото: Херсонская областная прокуратура

Суд признал виновным жителя Херсонской области в коллаборационной деятельности за участие в работе незаконного органа власти, созданного оккупационной администрацией РФ в Чаплинке

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает RegioNews .

При публичном обвинении прокуроры мужчина осужден по ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины - коллаборационная деятельность.

Суд назначил ему 9 лет лишения свободы с конфискацией всего положенного имущества. Кроме того, осужденный лишен права в течение 14 лет занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления и структурах, оказывающих публичные услуги, а также участвовать в избирательном процессе.

По данным следствия, в июле 2023 года мужчина, находясь на временно оккупированной территории Херсона, вступил в "коммунистическую партию Российской Федерации", деятельность которой запрещена в Украине.

В сентябре 2023 года он принял участие в проведении незаконных "выборов" в так называемый "совет депутатов Чаплынского муниципального округа" от этой политической силы и получил "депутатский мандат".

Прокуроры также доказали, что впоследствии осужденного включили в состав "счетной комиссии" незаконно созданного органа власти и "постоянной комиссии по депутатской деятельности и организации местного самоуправления".

Находясь в составе фракции "КПРФ", мужчина осуществлял деятельность в поддержку оккупационных властей и способствовал ее популяризации среди жителей временно оккупированной территории Херсонской области.

В настоящее время осужденный находится в розыске, поэтому судебное разбирательство проходило заочно. Выполнение приговора начнется после его фактического задержания.

Напомним, ранее владелицу херсонской ТРК приговорили к 12 годам тюрьмы за сотрудничество с оккупантами. С момента оккупации областного центра трансляция канала не прекратилась. А потом фокус условно нейтральных материалов сместился в поддержку действий России в регионе.