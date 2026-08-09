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09 августа 2026, 15:27

Лубинец требует проверить все районные ТЦК в Закарпатье

09 августа 2026, 15:27
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Фото: Дмитрий Лубинец/телеграмм
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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о необходимости масштабной проверки деятельности территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Закарпатской области

Об этом Лубинец сообщил в телеграммах, передает RegioNews .

По словам омбудсмана, в последнее время в нескольких областях активизировались так называемые "активисты", публично защищающие отдельных работников ТЦК и СП и ставящие под сомнение результаты мониторинговых проверок.

"Когда правда становится неудобной, начинаются атаки на обнародовавшего ее. В последнее время наблюдаю очень показательную закономерность по этому поводу", — подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что больше всего вопросов вызывает ситуация именно в Закарпатье, о проблемах в регионе Институция Уполномоченного говорит системно еще с 2023 года.

"За это время мы неоднократно фиксировали коррупционные риски и многочисленные нарушения прав человека. Казалось бы, следствием должна стать надлежащая правовая оценка и ответственность. Зато мы увидели другое — спланированную кампанию по дискредитации нашей работы", — заявил омбудсман.

Отдельно Лубинец обратил внимание на кадровую ситуацию в Закарпатском ОТЦК и СП. По его словам, руководителя сначала уволили, затем вернули как исполняющего обязанности на 30 дней, а впоследствии этот срок продлили.

"Такое "и.о" очень похоже на способ обойти закон! Кто и почему позволяет такую практику? Кто берет на себя ответственность за такие решения? И главное - кто покрывает эту ситуацию?" - подчеркнул Лубинец.

Он также напомнил, что в декабре 2025 г. СБУ проводила обыски у руководителя Закарпатского ОТЦК и СП и выявила значительные суммы средств непонятного происхождения.

В связи с этим Уполномоченный заявил, что направит отдельные обращения к Генеральному прокурору, Главнокомандующему ВСУ, и.о. министра обороны, ДБР, и.о. главы СБУ и министра внутренних дел с требованием провести масштабные проверки деятельности ТЦК и СП по всей Закарпатской области.

Среди основных требований Лубинец назвал:

  • прекращение практики назначения исполняющих обязанности на 30 дней с постоянным продлением таких назначений;

  • предоставление надлежащей правовой оценки деятельности руководителя Закарпатского ОТЦК и СП;

  • проверка деятельности руководителей всех районных ТЦК и СП области, где во время мониторинговых визитов фиксировались нарушения прав человека.

"Закон должен действовать одинаково для всех - независимо от должности, звания или региона. Если есть нарушения - должна быть ответственность", - подчеркнул омбудсман.

В то же время, он заверил, что информационное давление не повлияет на работу Институции Уполномоченного.

Как сообщалось, Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области избрал бывшему начальнику Мукачевского ТЦК и СП и его подчиненному, ответственному за военный учет и бронирование, меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога

29 декабря СБУ начала проводить обыски у руководителя Закарпатского ТЦК и СП. Речь идет об Андрее Савчуке.

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Закарпатье Дмитрий Лубинец омбудсман
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