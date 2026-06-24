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Полицейские выясняют обстоятельства гибели подростка, утонувшего в водоеме в Черниговском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщение о пропаже подростка поступило к правоохранителям 23 июня около 18:20. Парень пошел рыбачить на озеро возле села Шибириновка и пропал.

На место прибыли медики, полицейские и спасатели. Во время поисков тело ребенка обнаружили в озере.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, в Ивано-Франковской области спасатели обнаружили и подняли с реки тело 13-летнего парня, пропавшего накануне в городе Галич.