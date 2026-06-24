В Киеве на Печерске прогремел взрыв в квартире – вспыхнул пожар

Скриншот с видео

Утром 24 июня в Печерском районе Киева произошел взрыв в квартире

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.

По предварительным данным, после взрыва в помещении начался пожар.

Информация о причинах инцидента и возможных пострадавших сейчас уточняется. Официальных комментариев от экстренных служб к моменту публикации нет.

Напомним, в конце мая в Днепре на жилом массиве Тополь-2 произошел взрыв в многоэтажке. В результате взрыва пострадала женщина. Эпицентром инцидента стала квартира на третьем этаже многоэтажки. Причиной взрыва стал газовый баллон.