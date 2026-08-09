Последствия ночной атаки на Одесщину: энергетики уже вернули свет для 90 тысяч абонентов

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Энергетики уже питали 90 тысяч абонентов в Одессе и Одесской области, оставшихся без электроснабжения из-за российской атаки 9 августа

Об этом сообщило НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews .

"Ночью и утром враг ракетами и дронами массированно атаковал территорию Одесщины. Целями российских ударов стали, в том числе объекты гражданской энергетической инфраструктуры. Есть поврежденное оборудование, в результате чего значительное количество потребителей Одессы и региона было обесточено", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, аварийно-восстановительные работы в регионе начались, как только разрешила ситуация с безопасностью.

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом.

По состоянию на 11 часов, около 90 тысяч обесточенных ночью абонентов уже заживили.

В компании обращаются к жителям Одесщины потреблять электроэнергию максимально бережливо, что поможет быстрее завершить ремонтные работы и заживить людей, которые пока остаются без света.

Напомним, что в ночь на 9 августа российские войска совершили массированную комбинированную атаку по Одесской области , применив несколько десятков ракет и ударных беспилотников. В результате обстрела пострадали по меньшей мере восемь человек, наибольшие разрушения получила Одесса.